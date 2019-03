Deutsche Bank zet mes in bonussen

De geldpot voor bonussen komt over 2018 uit op een kleine 2 miljard euro. Dat is 10 tot 15 procent minder dan een jaar eerder. De uiteindelijke omvang van de uitbetaalde bonussen wordt later bekendgemaakt bij de publicatie van het jaarverslag.

Uitzonderingen zijn er ook. Bankiers wiens bonus is gegarandeerd worden ontzien en sterk presterende medewerkers krijgen een verhoging. Deutsche Bank beleefde een lastig jaar. Hoewel op jaarbasis een winst in de boeken werd gezet, kwam het verlies in het vierde kwartaal hoger uit dan voorzien. Vooral de handelstak deed het in die periode veel slechter. Ook kwam het financiële concern negatief in het nieuws, bijvoorbeeld door een inval van de Duitse justitie eind november.