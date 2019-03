’Boskalis zeer voorzichtig met vooruitblik’

Boskalis gaf aan dat het ebitda-niveau dit jaar stabiel zal zijn, maar dat het overtreffen van de operationele nettowinst van 2018 van 83 miljoen euro uitdagend zal gaan worden. Dat wijst volgens de analisten op een ebitda van circa 350 miljoen euro terwijl de consensus ligt op 376 miljoen euro. De kenners hadden op meer positieve geluiden gehoopt bij Boskalis.

De resultaten over de tweede helft van 2018 lagen in lijn met de verwachtingen, en de balans van Boskalis is sterk, aldus de marktvorsers. Het advies bij NIBC staat op buy. Boskalis noteerde donderdag kort na aanvang 5,7 procent lager op 23,43 euro. Daarmee was het aandeel met afstand de grootste daler in de MidKap.