’Angst over Air France-KLM overdreven’

Amsterdam - Angsten over de financiële prestaties van Air France-KLM zijn overdreven. Dat zeggen analisten van Berenberg. Volgens hun is het luchtvaartconcern meer dan enige andere Europese maatschappij in staat om zichzelf te helpen en verbeteringen te laten zien. Inspanningen om de kosten terug te dringen worden daarbij „steeds gedetailleerder en geloofwaardiger.”