Nederlands bedrijf valt enorm in de prijzen op techbeurs

Hydraloop was ook al beste startup en beste duurzame product volgens de website. Daarnaast won de Hydraloop al een innovatieprijs van de CES-beurs zelf en werd het uitgeroepen tot een van de 25 beste producten door Time Magazine.

Hydraloop, een betaalbaar systeem om binnenshuis water te recyclen, waardoor je water van bijvoorbeeld de douche kunt hergebruiken om de wc door te trekken, moet ervoor zorgen dat een huishouden 45% minder water verbruikt.

Beste startup

Het bedrijf uit Leeuwarden, met een fabriek in Emmen, versloeg ruim vierduizend andere bedrijven die hun nieuwste snufjes presenteren in Las Vegas.

Alle aandacht heeft al honderden bestellingen via de website opgeleverd, vertelt Arthur Valkieser, ceo van Hydroloop trots. „We hebben er al zo’n 250 verkocht, elke tien minuten komt er een bestelling bij.”

De hydraloop, met het formaat van een flinke Amerikaanse koelkast kan als een soort wasmachine in nieuwbouwhuizen worden geïnstalleerd, of bij een verbouwing worden aangesloten op de leidingen. De prijs begint bij €3000.

Niet korter douchen

„Water wordt wereldwijd steeds schaarser, daar hebben wij een oplossing voor bedacht. En door water te recyclen hoef je niet korter te douchen. Je kunt dus met minder water net zo comfortabel blijven leven”, legt Valkieser uit. „Met een groeiende wereldbevolking gaat water duurder worden. Daar anticiperen wij op.”

Hij is blij dat hij naar de beurs in de woestijnstad is afgereisd. „Alleen al in Amerika worden ieder jaar 800.000 huizen gebouwd. De afzetmarkt is hier dus enorm. Maar ook in België is water schaars. Daar bestaat dus ook veel interesse.”