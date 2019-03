’Chinese economie 12% overschat’

Er is al langer scepsis over de officiële groeicijfers van de Chinese economie, maar volgens Brookings is het nu aangetoond dat de cijfers over de jaren 2008-2016 niet kloppen. Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met de manier waarop China zijn economie heeft ingericht: alles is gericht op groei. Lokale overheden die mooie groeicijfers kunnen overleggen, worden daarvoor beloofd. Dat geeft ze alle reden om de zaken zonniger voor te stellen dan ze zijn.

De totale Chinese economie is ook al jaren groter dan de som van de lokale economieën, en het Chinese statistiekbureau NBS heeft eerder ook al toegegeven dat „sommige statistieken vervalst zijn”. De NBS is alleen niet krachtig genoeg om de onjuiste statistieken aan te passen naar iets wat wel klopt. „Het zou oneerlijk zijn om het statistiekbureau de schuld te geven”, aldus een van de onderzoekers tegen de Financial Times.