’Tim Apple’: Trump vergist zich in naam topman techbedrijf

Tijdens een bijeenkomst over de Amerikaanse arbeidsmarkt, waarbij Cook – mét een naambordje voor zijn neus – rechts naast Trump zat, noemde de president hem plots ’Tim Apple’.

Trump noemt Cook eerst een paar keer ’Tim’, maar in de laatste zin komt hij ineens met zijn volledige naam op de proppen. En dan gaat het fout: „Je hebt enorm geïnvesteerd in dit land, en dat waarderen we enorm, Tim Apple.”

Trump – wiens eigen faam natuurlijk op zijn naam gebaseerd is – heeft al vaker eigennamen en bedrijfsnamen door elkaar gehaald. De ceo van Lockheed Martin, Maryllin Hewson, werd in maart vorig jaar door de president ’Maryllin Lockheed’ genoemd.