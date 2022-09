Wat verdient een... woordvoerder van een minister?

Premium Buitenland

Trump boekt eerste winst in strafzaak en krijgt beoogde arbiter

De 78-jarige Raymond Dearie is door een federale rechter als arbiter aangesteld in de zaak rondom de inval in Mar-a-Lago, het huis van de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Dearie werd voorgedragen door het juridische team van Trump om als onafhankelijke special master te beoordelen of Justitie...