AFM wil Nederlands verbod op binaire opties

Amsterdam - Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) werkt aan een verbod op binaire opties. Dat zijn opties waarbij beleggers moeten kiezen of de waarde van een grondstof of een aandeel omhoog of omlaag gaat. De risico's van dat soort opties zijn groot en de bescherming van beleggers laat te wensen over.