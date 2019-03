EU-landen wijzen nieuwe witwaslijst af

De witwaslijst wordt sinds 2015 gebruikt door banken, die volgens de EU-witwasrichtlijn verplicht zijn transacties waarbij cliënten en financiële instellingen uit de landen op de lijst zijn betrokken, extra te controleren. EU-commissaris Vera Jourova (Justitie) voegde twaalf nieuwe landen toe, waaronder Saoedi-Arabië, Amerikaans Samoa, Panama en Nigeria. Vijf landen werden eraf gehaald, waaronder Bosnië en Herzegovina, terwijl oude bekenden als Iran, Noord-Korea, Irak en Afghanistan bleven staan.

In een verklaring stellen de lidstaten dat de lijst niet „tijdens een transparant en flexibel proces” tot stand is gekomen, waarbij de betrokken landen actief zijn aangemoedigd om actie te ondernemen en hun recht op wederhoor is gerespecteerd.

Het dagelijks bestuur van de EU is „teleurgesteld over de afwijzing van de lijst zonder enige discussie”, reageert een woordvoerder. „De Europese Commissie heeft een gedegen en zeer transparante evaluatie uitgevoerd.” Ook het Europees Parlement moet zijn zegje nog doen over de voorgestelde lijst.

De commissie tikt overigens donderdag Nederland in een advies op de vingers wegens het niet volledig omzetten in nationaal recht van de Europese anti-witwasregels. Dat had al uiterlijk in juni 2017 gemoeten. Den Haag moet binnen twee maanden reageren, schrijft Brussel in een advies, anders dreigt een zaak voor het Europees Hof van Justitie.