ECB komt eerder dan verwacht met banksteun

De ECB gaat daarmee vandaag verder dan vooraf was verwacht. Analisten dachten dat de ECB de vergadering in april zou gebruiken om het bankensteunprogramma officieel aan te kondigen.

Bij de vorige rentevergadering eind januari zou de rente volgens Draghi nog tot ’na de zomer 2019’ extreem laag blijven. De ECB is dus somberder geworden over de economie van de eurozone. Banken kunnen vanaf september terecht voor leningen met een looptijd van twee jaar tijd. Dat is de helft korter dan bij de eerdere bankensteun, in 2014 en 2016.

Op de beurs werd het persbericht van de ECB goed ontvangen, maar was de euforie van korte duur. Beleggers schrokken van de economische groeiprognoses, die slechter waren dan verwacht.

De afzwakkende economie gaat het hardst in Italië. Het Zuid-Europese land kende twee kwartalen van krimp, waardoor het net in een recessie is gezakt. Dat komt hard aan bij de toch al zwakke Italiaanse bankensector. De ECB zet daarom opnieuw het loket voor goedkope langlopende leningen open te zetten. Zo willen Draghi en co. voorkomen dat de kredietverlening opdroogt, en de economie daardoor verder onderuit gaat.