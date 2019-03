Live: Wat gaat Draghi doen?

Lees hieronder de live-tweets van verslaggever Dorinde Meuzelaar en beursredacteur Mark Garrelts.

Om half drie licht ECB-president Mario Draghi toe wat het bestuur, samen met de presidenten van de nationale centrale banken, heeft besproken. Ook publiceert de ECB dan nieuwe ramingen over de verwachte groei en inflatie binnen de eurozone.

Het kan haast niet anders of die cijfers liggen lager dan de vorige ramingen, van december. Toen verwachtte de centrale bank nog dat de economie van de eurozone dit jaar 1,7% zou groeien. ING verwacht dat een nieuwe raming dichter bij de 1,4% zal liggen. Pas echt zorgwekkend is het als de groeiramingen voor 2020 en 2021 (1,7 respectievelijk 1,5%) ook worden aangepast, schrijft ING-econoom Carsten Brzeski in een voorbeschouwing.

De afzwakkende economie gaat het hardst in Italië. Het Zuid-Europese land kende twee kwartalen van krimp, waardoor het net in een recessie is gezakt. Dat komt hard aan bij de toch al zwakke Italiaanse bankensector. De ECB overweegt daarom opnieuw het loket voor goedkope langlopende leningen open te zetten. Zo willen Draghi en co. voorkomen dat de kredietverlening opdroogt, en de economie daardoor verder onderuit gaat.

Analisten verwachten nog niet dat Draghi vanmiddag al met een officiële aankondiging van een nieuw leningenprogramma komt, maar wel dat hij alvast wat hints geeft dat het eraan zit te komen.

En dan de rente. Niemand verwacht dat die vanmiddag al omhoog gaat. Tot nu toe heeft de ECB volgehouden dat de rente ’tot na de zomer’ op het huidige niveau blijft. Maar met de somberder cijfers lijkt een renteverhoging steeds meer toekomstmuziek. ABN Amro verwacht dat er pas in december 2020 een renteverhoging aankomt. Maar het is nog spannend wat Draghi daar vanmiddag al over wil zeggen.