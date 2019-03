Chris Oomen stopt bij DSW

De Groot zit al vier jaar in DSW’s raad van bestuur. Oomen was sinds 1987 de hoogste baas bij de zorgverzekeraar, en staat in de sector bekend als een vreemde eend in de bijt. Hij heeft een vermogen van €690 miljoen als oprichter en mede-eigenaar van beleggingshuis Optiver. Dat levert hem zelfs een plek in de Quote 500 op.

Oomen rijdt dan ook in een Maserati, drinkt exclusieve wijnen en draagt handgemaakte overhemden, maar tegelijkertijd had hij bij DSW genoeg aan €1 salaris, en is hij de eerste om te roepen dat het zorgstelsel inefficiënt is geworden. Onder Oomen was DSW ook altijd de eerste die jaarlijks de zorgpremie bekendmaakte, en vaak met een stunt – zoals het niet verhogen waar iedereen dacht dat dat onvermijdelijk was, en niet meedoen met de verhoging van het eigen risico.