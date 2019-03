Oud-ING’er krijgt toch personeelskorting

Dat blijkt uit een zaak bij klachteninstituut Kifid. Het gaat om een ING-werknemer die in mei 2016 bij een reorganisatie de laan uit werd gestuurd. Hij besloot daarna om zijn hypotheek, die hij ook bij ING had, aan te passen om de rente te verlagen. Daarvoor moest de oud-werknemer wel ongeveer €50.000 betalen.

Een paar maanden later kwam hij erachter dat er via een oud-collega achter dat de bank ineens sinds begin 2016 een regeling had voor personeel. Daarmee konden werknemers 30% compensatie krijgen voor de kosten bij onder meer eerder aflossen en een tussentijdse renteaanpassing.

Terugwerkende kracht

Die regeling werd in juli 2016, kort na het vertrek van de werknemer, aangekondigd door ING en met terugwerkende kracht vanaf begin 2016 ingesteld. De werknemer vindt door de terugwerkende kracht dat hij ook nog recht zou moeten hebben op de 30% personeelskorting, ook al regelde hij de renteaanpassing pas na zijn vertrek. Hij kon immers voor zijn vertrek niet van de korting weten, omdat die toen nog niet aangekondigd was. Anders had hij er wel voor de reorganisatie gebruik van gemaakt.

De oud-ING’er krijgt gelijk van het Kifid. Die becijfert dat hij recht heeft op bruto bijna €15.000 aan terugbetaling. Normaal zou dat via het salaris gaan, maar omdat de man vertrokken is, moet het op een andere manier uitgekeerd worden. Daar gaat dan nog wel eerst belasting vanaf.