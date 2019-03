Zijn termijn van drie jaar gaat per direct in, en kan eenmalig worden verlengd. Ingves volgde in 2011 Nout Wellink nog op als voorzitter van het comité.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik