City-bankiers mogen niet meer thuis werken

Honderden medewerkers hebben op het intranet van het bedrijf hun beklag gedaan over de maatregel, schrijft de Britse krant Evening Standard. Sommige werknemers dreigen op te stappen, andere kondigen een rechtszaak aan. Volgens hen breekt BNY Mellon namelijk contractbreuk door thuiswerken te verbieden.

„Dit is een hele stap terug in diversiteit, en een klap in het gezicht van mantelzorgers, werkende ouders en collega’s met psychische problemen”, schrijft een medewerker op het forum. Een moeder maakt zich al zorgen „hoe mijn kinderen alleen thuis zullen komen en voor zichzelf moeten zorgen”. Een andere bankier hield zich vijftien jaar lang staande ondanks depressie- en angstklachten. „Nu moet ik ervoor uitkomen dat ik die klachten heb, en dat heb ik nooit gewild.”