’Rente VS loopt op door tekort overheid’

Fink is dan ook bepaald geen aanhanger van de moderne geldtheorie, die stelt dat men het tekort van de overheid onbestraft kan laten oplopen. „Dat is onzin”, zei hij op Bloomberg TV. „Volgens deze theorie zijn de tekorten pas te hoog als we zien dat ze pijn gaan doen. Voor mij als ouder is dat hetzelfde als zien dat je kind zich verkeerd gedraagt en je wacht en wacht en wacht totdat dit gedrag bijna niet meer te corrigeren valt. Ik denk dat dit geen goede benadering is.”

Het begrotingstekort van de federale overheid in de VS bedroeg vorig jaar circa $779 miljard. Het tekort loopt dit jaar naar verwachting op naar $900 miljard.