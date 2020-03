Winkels sportmerk Nike dicht

Nike-winkel in Batavia Stad. Ⓒ DIJKSTRA

Amsterdam - Sportmerk Nike sluit al zijn winkels in de Verenigde Staten, Canada, West-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland vanaf maandag. De sportwinkels blijven in elk geval twee weken dicht, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Winkels in Zuid-Korea, het grootste deel van China en Japan blijven wel open.