Kleine minnen bij opening Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers reageerden onder meer op het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om niet aan de rente te tornen. Die beslissing werd alom verwacht. Verder wachten de markten op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd.