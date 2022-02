Beurswaakhond VS in actie tegen Tesla om controle op tweets Elon Musk

Het verzoek van de SEC kwam in november, nadat Musk aan zijn volgers op Twitter vroeg of hij 10 procent van zijn aandelen in Tesla moest verkopen. Daarop daalde de koers fors. Volgens Tesla kan het onderzoek van de SEC leiden tot boetes of andere sancties.

De schikking van Tesla met de SEC heeft te maken met eerdere tweets van topman Elon Musk. Hij stelde in 2018 op Twitter dat hij Tesla van de beurs wilde halen. Tesla heeft uiteindelijk een boete betaald omdat Musk beleggers had misleid. Daarnaast moest hij zijn functie als voorzitter van het bedrijf opgeven voor een periode van drie jaar.

Fraude

Vorige week stelde Musk nog dat de tweet die hij in augustus 2018 verstuurde over het van de beurs halen van Tesla de „volledige waarheid” was. Dat stond in een verklaring die zijn advocaten hebben ingediend bij de rechtbank in een zaak die door beleggers is aangespannen tegen de multimiljardair. Zij vinden dat Musk fraude heeft gepleegd met de tweet en voor miljarden dollars aan schade heeft veroorzaakt.

Musk komt vaker in opspraak vanwege zijn uitspraken op Twitter. Met zijn berichten op het sociale medium beïnvloedt hij regelmatig de koers van cryptomunten zoals bitcoin en dogecoin. Ook Tesla heeft bitcoin in bezit. Op 31 december was de totale waarde daarvan zo’n 2 miljard dollar (bijna 1,8 miljard euro). Vorig jaar verloor Tesla 101 miljoen dollar aan boekwaarde doordat de waarde van de bitcoin in zijn bezit daalde.