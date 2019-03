Column: Misverstand over box 3

Ⓒ Marcel van Hoorn

Over uw belastbaar vermogen in box 3 betaalt u belasting. Althans, over het vermogen dat u bezit op de peildatum van 1 januari. Om die belastingheffing te vermijden, worden allerhande constructies bedacht en eentje daarvan kom ik ieder jaar weer tegen. Maar die berust op een misverstand en daarom wil ik die graag nu bespreken, zodat u weet dat het geen zin heeft om de rekening derdengelden van uw notaris te gebruiken in uw streven zo min mogelijk belasting te betalen.