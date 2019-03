'Altice USA overweegt verkoop glasvezeltak'

Altice zou de bank Goldman Sachs in de arm hebben genomen om een eventuele verkoop te begeleiden. Overigens zijn gesprekken nog in een vroeg stadium en de definitieve beslissing pakt mogelijk anders uit. Een andere optie zou zijn om een investeerder in de arm te nemen die samen met Altice optrekt bij Lightpath.

Vertegenwoordigers van Altice USA en Goldman Sachs wilden niet op de geruchten reageren.