ING’ers krijgen €100 miljoen minder aan bonussen

Vooral het senior management voelt de gevolgen van de schikking van €775 miljoen met het Openbaar Ministerie in de portemonnee. Zij kregen in totaal 60% minder aan prestatiebeloningen. Hun ondergeschikten worden minder hard getroffen, zo blijkt uit het donderdag openbaar gemaakte jaarverslag van ING.

Waar in 2017 nog €403 miljoen aan bonussen werd uitgekeerd, daar is dat over 2018 nog ‘slechts’ €303 miljoen.

Terugbetalen

De raad van bestuur krijgt helemaal geen bonussen uitgekeerd. Kort na de bekendmaking van de schikking zagen zij al vrijwillig af van een bonus. Ook hebben verschillende ING’ers naar aanleiding van de schikking diverse bonussen uit het verleden deels of volledig moeten terugbetalen. Onder hen één lid van de raad van bestuur.

Omdat deze terugbetaling wordt geëffectueerd in 2019 is niet duidelijk om welke bestuurder het gaat. Logischerwijs betreft het chief financial officer Koos Timmermans. Hij vertrok vanwege zijn rol in de slechte controle van klanten en geldtransfers bij ING Nederland.

Tumult

Een jaar geleden leidde het jaarverslag van ING tot grote tumult in de samenleving en politiek. De raad van commissarissen onthulde hierin het voornemen om de beloningen van de topbestuurders flink op te schroeven. De verdiensten van ceo Ralph Hamers konden via een extra beloning in aandelen uitkomen op €3 miljoen per jaar.

Na een storm aan kritiek, trok ING het plan na vijf dagen in. Intern evalueert ING alle gebeurtenissen nog, aldus het nieuwe jaarverslag.

Verbeteringen

De vorig jaar als nieuwe president-commissaris aangetreden Hans Wijers spreekt ondanks goede financiële prestaties van ‘een teleurstellend jaar’ voor ING. „Pijnlijke tegenslagen toonden de noodzaak aan om hard te werken om onze klantcontrole en risicomanagement te versterken en om de relatie met stakeholders te verbeteren”, schrijft de voormalig minister.

Wijers stelt dat de gehele raad van commissarissen inziet ‘serieuze fouten te hebben gemaakt’: „Stakeholders hebben andere, soms tegenstrijdige meningen over beloningen, zeker in de Nederlandse samenleving.” Wijers belooft dat in de toekomst alle meningen over salarisveranderingen ‘zorgvuldig’ worden meegenomen.

Ook ‘betreurt’ Wijers de door het Openbaar Ministerie geconstateerde tekortkomingen in klantcontrole en het monitoren van transacties bij ING. ING neemt dit volgens hem ‘zeer serieus’. Wijers zegt persoonlijk toe te zien op verbeteringen.