Verliezen Wall Street lopen op

De leidende Dow-Jonesindex stonds omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent lager op 25.523 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 2756 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq stond 0,7 procent lager op 7452 punten. De graadmeters liggen daarmee op koers om voor de vierde dag op rij met een verlies te eindigen.

De markten kijken verder naar de ontwikkelingen rond de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken. President Donald Trump liet andermaal weten dat er vooruitgang wordt geboekt. Er komt een ,,goede deal'' of geen deal, zo verklaarde de Amerikaan. Trump zou naar verluidt op het laatste moment nog wijzigingen in de overeenkomst willen aanbrengen. Die stap is tegen het zere been van de Chinezen.

Kroger

Supermarktketen Kroger kwam met tegenvallende resultaten en verwachtingen en werd daar door beleggers hard voor afgestraft. Het bedrijf verloor bijna 10 procent aan beurswaarde. Kroger zit naar eigen zeggen in het eerste jaar van zijn driejarige reorganisatie en maakt daardoor meer kosten.

Net als in Europa gingen bankaandelen over een breed front achteruit als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de ECB. Grote beursgenoteerde banken als Morgan Stanley, Bank of America, JP Morgan Chase en Citigroup verloren tot 1,5 procent.

Allergan

Ook de koersdaling bij grote techbedrijven als Microsoft en Apple drukten het sentiment op Wall Street. Farmaceut Allergan noteerde ruim 5 procent hoger ondanks negatieve testresultaten met een middel tegen depressies. Volgens kenners waren de uitkomsten van de proeven weinig verrassend.

De euro noteerde op 1,1218 dollar, tegen 1,1220 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 56,64 dollar. Brent kostte 0,3 procent meer op 66,22 dollar per vat.