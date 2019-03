Airbnb koopt boeker van hotelkamers

Het is de grootste overname van het Airbnb tot nu toe.

Het bedrijf, dat in Nederland onder vuur ligt, wil via zijn platform reizigers in alle diensten gaan bedienen, zoals reserveringen van zogeheten boutique hotels. Nu biedt het vooral kort verblijf aan via zijn app en ondersteunende diensten.

HotelTonightDie helpen om nieuwe gasten naar Airbnb te leiden, aldus het concern bij de overname. Die is geschat op $465 miljoen. De twee blijven zelfstandig opereren.

Airbnb zou vlak voor een beursnotering staan. De overname moet het bedrijf verdere groeikansen bieden. Vorig jaar haalde het al investeringskapitaal op, de waardering van een notering is daarmee voor Airbnb op $31 miljard uitkomen.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!