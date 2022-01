’Huishoudens aan warmtenet betalen hoofdprijs’

Dat blijkt uit een inventarisatie door de Woonbond, een belangenvereniging voor huurders.

Het maximale warmtetarief dat bedrijven mogen doorrekenen wordt jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat maximum is gekoppeld aan de gasprijs, die momenteel torenhoog is. Warmtebedrijven kiezen zelf in hoeverre ze het maximum doorberekenen aan hun klanten.

Eneco het duurst

Wie klant is van Ennatuurlijk gaat dit jaar maar liefst 89% meer betalen. Maar de hoogste prijs per gigajoule betaal je bij Eneco: €43,67, liefst 78% meer dan in het jaar ervoor. Een gemiddeld huishouden is in 2022 maar liefst 41% meer geld kwijt voor warmte. Daarin zijn zowel vaste als variabele kosten meegenomen. Bij Eneco is het gemiddelde huishouden het slechtst af: zij gaan maar liefst €2084,36 op jaarbasis betalen: €667,45 meer dan vorig jaar.

De Woonbond ziet in de exorbitant gestegen tarieven een aanleiding om warmteconsumenten – die niet zoals anderen van energieleverancier kunnen overstappen – beter te beschermen en om woningen beter te isoleren. „De koppeling tussen de gasprijs en de maximale tarieven voor warmte is bedoeld om consumenten te beschermen. Maar door de hoge gasprijs is het warmtetarief veel te hoog geworden”, ziet Woonbond-directeur Zeno Winkels. „De koppeling kan daarom beter worden losgelaten.”