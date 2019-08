Ook VolkerWessels neemt weer last op OpenIJ

Over het eerste halfjaar bedraagt de voorziening voor VolkerWessels 7,5 miljoen euro. Bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal ging VolkerWessels er nog vanuit dat het sluisproject 4 miljoen euro duurder zou uitvallen. Eerder zadelde OpenIJ de twee bouwers al met tientallen miljoenen euro's extra kosten op.

BAM meldde donderdagochtend als eerste dat er in verband met het sluisproject meer geld apart gezet moest worden. VolkerWessels komt pas volgende week met resultaten. Omdat het bedrag van de voorziening niet heel hoog is heeft VolkerWessels donderdag geen eigen persverklaring naar buiten gebracht, stelt een woordvoerder van de bouwer na vragen van het ANP.

Constructiefout

De extra euro's waren nodig voor het nemen van voorzorgsmaatregelen voor het afzinken van het tweede caisson. BAM benadrukte al dat de werkzaamheden wel volgens schema lopen. De planning is nu dat de eerste schepen begin 2022 door de sluis kunnen, meer dan twee jaar later dan aanvankelijk gepland.

Dat dit project in de voorbije jaren een hoofdpijndossier is geworden voor BAM en VolkerWessels komt voornamelijk door een constructiefout. De deurkas van het binnenhoofd, waar de sluisdeur aan de zijde van het kanaal en de reservedeur in komen, bleek niet stijf genoeg. Dit probleem werd getackeld door het aanbrengen van extra wapening in de wanden van het caisson en het plaatsten van tijdelijke tussenwanden.

