Rotterdam top in aluminium

De Russische Producent Rusal heeft zijn aanvoer met 54% op jaarbasis vergroot via de Noord-Europese doorvoerhaven tot $1,12 miljard. Rusal breidde vanaf 2016 uit naar de Verenigde Staten, waarmee de Nederlandse havens relatief minder belangrijk werden.

Maar Rusals grootaandeelhouder en oligarch Oleg Deripaska werd getroffen door sancties vanwege zijn steun aan president Poetin. Door de afname van het transport naar de VS van Rusal, goed voor 6% van de wereldproductie, is Rotterdam volgens Bloomberg terug als hoofdrolspeler. In januari stopten de Amerikaanse sancties tegen Rusal, maar Nederland blijft het grootste distributiepunt.