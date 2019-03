Ov plat voor beter pensioen

De stakingen maken deel uit van een landelijke actiedag die de vakbonden FNV, CNV en VCP hadden aangekondigd na het mislukken van het pensioenoverleg eind vorig jaar.

Het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ligt tijdens de ochtendspits plat, terwijl er in de bouw, metaal en schoonmaak de hele dag wordt gestaakt. Ook in de Rotterdamse en Amsterdamse haven zijn er acties. Een aantal andere sectoren sluit zich mogelijk nog aan.

„Wij knokken voor een goed pensioen waar ook mensen met zwaar werk op tijd van kunnen genieten”, reageert vicevoorzitter Tuur Elzinga van de FNV. „Een pensioen dat meestijgt met de lonen en dat ook geldt voor zelfstandigen en mensen met onzekere contracten.”

Lees hier het hele artikel: Acties in bouw, vervoer en schoonmaak voor pensioen