Intertoys deels gered door Portugese investeerder

Dat meldt de winkelketen in een persbericht. Intertoys-winkels sluit een groot aantal winkels. Van de in totaal 386 winkels (inclusief 100 franchisers) blijven er ongeveer 220 over. „Het aantal geredde winkels is een schatting van ons. Het is afhankelijk van het aantal franchisers dat mee doet en van de huren die opnieuw kunnen worden afgesloten Na het faillissement zijn namelijk alle huren beëindigd”, zegt een woordvoerder van de speelgoedketen.

De nieuwe eigenaar denkt dat „1000 tot 1500 mensen” hun baan kunnen behouden van de huidige 3200. Zeker 91 winkels sluiten hun deuren per half mei sluiten. Zij beginnen zaterdag met de opheffingsuitverkoop.

Opmerkelijk is dat de nieuwe eigenaar, de Europese speelgoedreus Green Swan, Intertoys in zijn ééntje koopt van het Britse Alteri. Eerst was er nog sprake van dat de overname samen met de franchisers zou gaan gebeuren. Het Britse Alteri nam nog geen jaar geleden de aandelen van Intertoys over van Blokker voor 1 euro. Daarnaast kocht het bedrijf de schulden af voor €10 miljoen.

Intertoys vroeg eind februari faillissement aan, omdat het niet kon opboksen tegen de concurrentie van webwinkels en van goedkopere alternatieven als de Action en het Kruidvat. De keten telde tot dat moment 286 eigen winkels en 100 winkels in handen van franchisers.

