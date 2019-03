Accell verdubbelde winst in 2018

De Amerikaanse activiteiten drukken nog altijd stevig op de winstgevendheid. Accell kondigde in december aan de toekomst van die tak tegen het licht te houden. Dat zou zes tot negen maanden duren en Accell laat dan ook weten nog niet klaar te zijn.

"Accell verwart de buitenwereld"

DFT-verslaggever Yteke de Jong:

„De cijfers van fietsenfabrikant Accell roepen vragen op. Op het eerste gezicht ziet het er goed uit, met een omzet- en winststijging. Accell publiceert geen winst-en-verliesrekening, waardoor onduidelijk is of het verlies op de activiteiten in de Verenigde Staten van €21 miljoen in het gepresenteerde winstcijfer van €20 miljoen is meegenomen. Ook zijn de cijfers niet gecontroleerd door de accountant. Opnieuw verwart Accell hierdoor de buitenwereld, nadat ze vorig jaar al onjuiste gegevens had meegenomen ten aanzien van de bankafspraken.”

Topman Ton Anbeek benadrukt in een toelichting op de jaarcijfers dat Accell niet van plan is de VS volledig de rug toe te keren. ,,Er komt zeker geen vertrek. We blijven daar met enkele merken aanwezig." Hij wijst erop dat de overgang naar e-bikes in de VS langzamer gaat en dat Accell daar in het lagere segment actief is, waardoor het langer duurt om de winstgevendheid op te krikken.

De brutowinst (ebit) van de kernactiviteiten, dus zonder de VS, kwam uit op 54 miljoen euro. Inclusief de Amerikaanse activiteiten pakte de brutowinst met 33 miljoen euro een stuk lager uit. De nettowinst van het gehele bedrijf steeg van 10,5 miljoen naar 20,3 miljoen euro. De omzet van Accell als geheel steeg licht tot 1,1 miljard euro.

In de Benelux ging het in de tweede helft van het jaar beter dan in de eerste helft, waarin de samenwerking met een grote webwinkel spaak liep. De verkopen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bleven volgens Accell op niveau.

Vooral e-bikes en bakfietsen zijn de groeimotor van de fietsfabrikant. Volgens Anbeek kan Accell inmiddels best een e-bikebedrijf worden genoemd. ,,E-bikes zijn nu goed voor 70 procent van onze omzet. Maar we maken ook nog gewone fietsen." Voor 2019 rekent Accell op verdere groei van het kernbedrijf.