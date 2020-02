ECB volgt coronacrisis nauwlettend

De ECB houdt de situatie rond het virus wel „nauwlettend in de gaten”, maar de uitbraak heeft volgens Lagarde nog geen blijvende invloed op de inflatie. Daarom is een ingreep van de centrale bank niet nodig.

Stimuleringsmaatregelen

Op de financiële markten werd wel steeds meer rekening gehouden met maatregelen van de ECB zoals meer stimuleringsmaatregelen voor de economie. De afgelopen dagen kelderden de Europese beurzen nadat het coronavirus in Italië voet aan de grond had gekregen.

In de Verenigde Staten zei centralebankpresident Charles Evans dat het nog wel maanden kan duren voordat de economische impact van het coronavirus duidelijk is geworden. De voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, een van de banken die gezamenlijk de koepel van Amerikaanse centrale banken de Federal Reserve vormt, noemt het daarom „voorbarig” om het al over monetaire beleidsmaatregelen te hebben.