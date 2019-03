AEX valt tot 530 punten terug

Om tien voor half vijf stond de AEX 1,2% lager op 530,2 punten. De AMX daalde 1,5% naar 752,5 punten.

Ook op de overige Europese beurzen was het sentiment slecht. De CAC-40 in Parijs daalde 0,9% en de DAX in Frankfurt verloor 0,8%.

Ook in de VS gingen de meeste aandelenkoersen omlaag. De ruim drie handelen stond de Dow Jones-index 0,7% en de Nasdaq-index 0,9% lager.

De economische zorgen laaiden verder op, door het bericht van vanochtend dat de Chinese export stevig is teruggevallen en van vanmiddag dat de Amerikaanse banengroei in februari tot 20.000 beperkt bleef. Donderdag had de ECB zijn economische groeiverwachting voor de eurozone al stevig verlaagd. Econoom Luc Aben (Van Lanschot) nuanceert deze berichten. „De groeivertraging is in lijn met de verwachtingen. De kans op een recessie acht ik ook tamelijk klein, te meer daar de recente inkoopmanagersindices juist meevielen.”

Aben verwacht dat deze maand waarschijnlijk ook enkele onzekerheden worden weggenomen, wat de economie ten goede komt. „Dinsdag stemt het Britse parlement over de Brexit en een harde Brexit gaat dan waarschijnlijk van tafel. Bovendien lijkt het erop dat de VS en China binnenkort een handelsdeal sluiten.”

Hij benadrukt bovendien dat de beurswaarderingen niet overdreven zijn en meent dat er slechts sprake is van een tijdelijke dip op de beurs.

Vermogensbeheerder Jan Willem Nijkamp van Fintessa is het hiermee eens. „Beleggers hebben hun roze bril voor een zwarte bril ingeruild. Ze grijpen negatief nieuws aan om te verkopen na de sterke koersstijgingen in de afgelopen paar maanden, maar er komen ook meevallende cijfers naar buiten.”

In de AEX stond ArcelorMittal met een min van 3,4% onderaan, in reactie op het zwakke Chinese exportcijfer.

De financiële instellingen, met ABN Amro (-3,4%) en Aegon (-2,7%) voorop, verloren terrein vanwege de verdere terugval van de rentes op staatsobligaties. Nijkamp wijst er bovendien op dat de voorwaarden van de donderdag door de ECB aangekondigde bankensteun minder gunstig zijn dan was verwacht.

Shell leverde 2,2% in, op het bericht dat het Noorse staatsfonds uit olieproducenten gaat stappen. Bovendien zakten de olieprijzen 2-3%.

De defensieve waarden deden het wel goed, met plussen van 1,2% voor KPN en van 0,7% voor voedingsmiddelenproducent Unilever.

Bij de middelgrote fondsen stond metalenproducent AMG met een min van 5,1% onderaan. Bodemonderzoeker Fugro volgde met een min van 5%.

Boskalis was 0,4% in herstel, na de tik op donderdag volgend op tegenvallende jaarcijfers.

Smallcap Pharming zakte nog eens 7,8%. In reactie op het enigszins tegenvallende omzetcijfer over het vierde kwartaal en de terughoudende prognose, verlaagden een paar analisten hun koersdoelen. Ze handhaafden evenwel hun koopadviezen.

Fietsenfabrikant Accell leverde 0,4% in op zijn jaarcijfers.

De apothekersleverancier Fagron won 2,6% na een koopadvies van de Duitse bank Berenberg.

Beleggers waren tevreden met de jaarcijfers van Ctac. Het ict-bedrijf klom op de lokale markt 2,2%.

