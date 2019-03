AEX zakt flink door economische zorgen

Om half één stond de AEX 0,9% lager op 531,9 punten. De AMX daalde 1,1% naar 755,6 punten.

Ook op de overige Europese beurzen was het sentiment slecht. De CAC-40 in Parijs daalde 0,5% en de DAX in Frankfurt verloor 0,7%.

De indexfutures wezen op een 0,4-0,5% lagere opening voor de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters.

Vermogensbeheerder Jan Willem Nijkamp van Fintessa schrijft de mineurstemming toe aan toegenomen zorgen over de economie. „Donderdag verlaagde de ECB de groeiverwachting van de economie van de eurozone sterker dan verwacht. Een dag eerder had de Oeso de prognose voor de wereldeconomie al neerwaarts bijgesteld. Vanochtend kwamen hier lagere cijfers over de Duitse fabrieksorders en een slecht Chinees exportcijfer bij.”

Nijkamp constateert wel dat beleggers hun roze bril voor een zwarte bril hebben ingeruild. „Er kwamen deze week ook meevallende economische cijfers naar buiten, zoals de inkoopmanagersindices uit Europa. Het lijkt erop dat beleggers na de stevige koersstijgingen in de afgelopen twee maanden slecht nieuws aangrijpen om geld van tafel te halen. Zelf denk ik dat er slechts sprake is van een tijdelijke dip op de beurs en in de economie.”

Van groot belang is het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat om half drie naar buiten komt. „Ik verwacht gezien onder meer de laatste cijfers over de ww-aanvragen geen verandering in het positieve beeld van de arbeidsmarkt”, meldt Nijkamp.

In de AEX was staalgigant ArcelorMittal met een min van 3,2% de grootste verliezer, in reactie op het zwakke Chinese exportcijfer.

De financiële instellingen, met ABN Amro (-2,7%) en ING (-2,5%) voorop, verloren terrein vanwege de verdere terugval van de rentes op staatsobligaties. Nijkamp wijst er bovendien op dat de voorwaarden van de donderdag door de ECB aangekondigde bankensteun minder gunstig zijn dan was verwacht.

Shell leverde 2% in, op het bericht dat het Noorse staatsfonds uit olieproducenten gaat stappen.

De defensieve waarden deden het wel goed, met plussen van 1,2% voor KPN en van 0,6% voor voedingsmiddelenproducent Unilever.

Bij de middelgrote fondsen stond metalenproducent AMG met een min van 4,3% onderaan. Bodemonderzoeker Fugro volgde met een min van 3,9%.

Boskalis was 1,7% in herstel, na de tik op donderdag volgend op tegenvallende jaarcijfers.

Smallcap Pharming zakte nog eens 8%. Donderdag verloor het biotechnologiebedrijf al ruim 3%, vanwege een tegenvallend omzetcijfer en een terughoudende prognose.

Fietsenfabrikant Accell leverde 0,4% in op zijn jaarcijfers.

De apothekersleverancier Fagron won 2,2% na een koopadvies van Berenberg.

Beleggers waren tevreden met de jaarcijfers van Ctac. Het ict-bedrijf klom op de lokale markt 2,6%.

