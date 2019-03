Beurshandel sombert richting het weekend

Bij de openingsgong noteerde de AEX-index 0,6% lager. De Midkap-index dook 0,5% in het rood. Ook elders in Europa gingen de koersen omlaag. De CAC-40 in Parijs opende 0,2% lager, de DAX in Frankfurt opende 0,8% in de min. In Londen verloor de FTSE100-index 0,7%.

De beurzen zijn vandaag vooral in afwachting van het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat wordt om half drie vanmiddag (Nederlandse tijd) gepubliceerd, en moet aangeven in hoeverre de economische groei inderdaad in het slop is geraakt. Dat de fabrieksorders in Duitsland onverwacht lager uitvallen, helpt in elk geval niet mee.

Tot die tijd zijn beleggers vooral somber over de groei in China. De export van het land is met 21% achteruit gekacheld, en Citic securities kwam met een opvallend verkoop-advies voor de People’s Insurance Company. Beleggers zagen dat als een teken dat Peking de markt wil laten afkoelen. Dat gebeurde prompt: de belangrijkste aandelenindex in Shanghai sloot 4,4% lager. In Tokio ging de Nikkei-index met 2% verlies het weekend in. De Japanse economie groeide wel harder dan verwacht.

In Amsterdam proberen beleggers chocola te maken van de jaarcijfers van Accell. Het aandeel begon iets lager, maar staat om tien over negen onveranderd op €19,70. In de AEX-index is ASML de grootste verliezer, met -2,4% in tien minuten handelen. Ook Altice (-2%) en ArcelorMittal (-1,9%) duiken diep in het rood.

In de Midkap-index zijn de druiven zuur voor AMG. Dat aandeel staat kort na de opening 4,5% lager. Beleggers in Air France KLM zetten de luchtvaartmaatschappij 0,8% lager na passagierscijfers over de maand februari. En ook de jaarcijfers van lokaal fonds Ctac vallen handelaren tegen. Het ict-bedrijf verliest 4,3%. De enige échte winnaar in de vroege ochtend is Fagron. De apothekersleverancier staat 3,6% hoger na een koopadvies van Berenberg.

Donderdagavond was de stemming op de beurzen in New York ook al niet geweldig. De Dow Jones-index verloor 0,8%, net als de bredere S&P 500. Technologiebeurs Nasdaq kachelde 1,1% achteruit. Het was de vierde verliesbeurt voor Wall Street op rij.

