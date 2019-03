'VW schrapt duizenden banen in Wolfsburg'

Volgens de krant komt de stap door de overgang naar elektrisch en hybride rijden. Elektrische auto's zijn duurder om te produceren en Volkswagen wil die kosten niet zomaar aan klanten doorberekenen. Maar dat zou gepaard gaan met een bezuinigingsplan van bijna 6 miljard euro op jaarbasis. In Wolfsburg zouden in 2023 in ieder geval 5000 banen weg moeten, en dat zou mogelijk kunnen oplopen tot 7000 als het grote bezuinigingsplan uitgebreid wordt naar 7 miljard euro.

