Bonden: nieuwe eigenaar Intertoys op daden beoordelen

De Portugese investeerder maakte bekend 220 winkels van de failliet verklaarde keten open te willen houden, waardoor tussen de 1000 en 1500 Intertoys-werknemers hun baan kunnen behouden.

Green Swan is bij de vakbonden nog een relatief onbekende speler. Toch stemmen overnames van andere speelgoedwinkels in Europa hoopvol. „Ze zijn gericht bezig met de speelgoedsector. Je ziet dat ze Europa aan het veroveren zijn, maar we zullen ze op hun daden moeten beoordelen”, aldus CNV-bestuurder Martijn den Heijer.

Bekijk ook: Intertoys deels gered door Portugese investeerder

Volgens Nico Meijer van FNV is het voor Green Swan zaak de fysieke winkels beter aan te laten sluiten op onlineverkoop. De vorige eigenaren van Intertoys zouden dat hebben nagelaten, met een faillissement als gevolg. „Er is nu een winkelbestand overgenomen, maar het wordt nog een hele strijd om de klanten weer binnen te halen.”