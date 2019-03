Groei brillenreus EssilorLuxottica stokt

Charenton-le-pont - Brillen- en lenzenreus EssilorLuxottica heeft in het jaar van zijn fusie de omzet en winst licht zien dalen. De combinatie van Essilor en Luxottica had last van waardedalingen van de Amerikaanse en de Australische dollar en de Braziliaanse reaal. Zonder die negatieve wisselkoerseffecten was wél sprake van groei.