KvK: steeds meer ondernemende vrouwen

Met name jongere vrouwen en vrouwen van boven de 45 jaar staan steeds vaker als ondernemer te boek in het Handelsregister. Volgens de KvK, die het rapport op Internationale Vrouwendag publiceerde, zijn gezondheid en welzijn de populairste branches waarin vrouwen ondernemen. Ook zijn ze vaak als kapsters, schoonheidsspecialist of in de sector cultuur en recreatie actief.

In de provincies Noord-Holland en Utrecht zijn relatief gezien de meeste onderneemsters. Groningen en Limburg sluiten van alle provincies de rij.

De toename van het aantal startende parttimers, die minder dan 15 uur per week aan hun onderneming besteden, onder vrouwen is de afgelopen vijf jaar duidelijk sterker dan onder mannen.