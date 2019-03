Grootse plannen Nederlandse gasbeurs

ICE, dat ook eigenaar van de New York Stock Exchange, kocht de Nederlandse gasbeurs zeven jaar geleden. Toen waren er nog meerdere Europese gasmarkten waarbij de Britse de handel domineerde. In de afgelopen periode is onder meer de handel in euro's steeds belangrijker geworden en wordt er meer gas geïmporteerd uit onder meer Noorwegen en Rusland, maar ook via tankers uit gebieden verder weg.

De verhandelde volumes op de Nederlandse beurs zijn in de afgelopen vier jaar enorm gegroeid. De prijs van gas is nog veel lager dan die voor ruwe olie, maar de rek is nog lang niet uit de prijs, verwachten kenners. Zo wordt nog driekwart van de gashandel direct via makelaars geregeld en niet via een beurs. Ook is de handel in euro's nog maar goed voor ongeveer een vijfde van al het verhandelde gas in de Europese Unie.