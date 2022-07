Deutsche Bank: Duitsland kan gascrisis aan

„Ongeacht hoe erg het wordt”, Duitsland kan de economische gevolgen prima aan, zei Sewing. Duitsland heeft de grootste economie van de eurozone. Het volledig wegvallen van aardgas uit Rusland zou volgens hem een recessie in kunnen leiden.

Sewing waarschuwde in de krant voor de potentiële gevolgen van de stijgende kosten voor huishoudens en zei dat „de grootste last voor mensen nog moet komen.” Daarbij waarschuwde hij voor het verder oplopen van de Duitse inflatie. Die zou boven de 10 procent uit kunnen komen als Rusland de gasleveringen aan Duitsland stopzet. De Duitse inflatie is al opgelopen naar 8,5 procent deze maand. „Als de maandelijkse uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, zullen consumenten minder kopen en zal de stemming in het land verslechteren”, aldus de topman.

„Maar de economische veerkracht van ons land is zo groot, dat moeten we niet bagatelliseren”, zei de banktopman tegen de krant. Ook het weerstandsvermogen van de financiële sector, „waarvoor de banken samen verantwoordelijk zijn”, is volgens Sewing groot. „Ik ben ervan overtuigd dat de Duitse economie dit overleeft als we samenwerken.”