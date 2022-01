Personeelswerving vereist creativiteit: poster op raam niet meer genoeg

Financieel

Werkloosheid loopt iets op in laatste maand van 2021

De werkloosheid in Nederland is in december uitgekomen op 3,8 procent. Het werkloosheidspercentage valt daarmee iets hoger uit dan de 3,7 procent in november 2021. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.