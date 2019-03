Waakhond tikt webwinkels op vingers

De webwinkels hadden hun informatie over onder meer het herroepen en de levertijd niet helemaal op orde. Ook de contactgegevens stonden niet altijd op de website.

Bij Bluegood ontstond er bijvoorbeeld een probleem omdat het bedrijf niet genoeg ’aircoolers’ kon leveren door het grote aantal bestellingen. De consumenten die hun spullen niet ontvingen, kregen na ingrijpen van de ACM hun geld terug. De informatie op de site is ook flink op de schop genomen.

Bij We Love Musthaves was de informatie over retouren en contactgegevens ook bepaald niet op orde. Dat heeft de webwinkel op aandringen van de ACM nu ook aangepast.