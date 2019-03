KLM belooft: Meer vrouwen aan de top

Het nationale streven is 30% vrouwen in de raad van bestuur. Dus binnenkort wordt een van de drie directieleden vervangen door een vrouw? „Eh nee, zo direct gaat het nou ook weer niet”, zegt Elbers tijdens het ontbijt van de stichting Talent naar de Top.

De inkt van zijn handtekening onder het document is amper droog. „We zouden ook een vrouw aan de directie kunnen toevoegen.” Een excuustruus? „Er zijn heel veel capabele vrouwen binnen KLM.”

Groeien

Wat Elbers wel concreet van plan is, is vrouwen meer mogelijkheden te bieden om te groeien. „De top honderd van het bedrijf bestaat nu voor iets minder dan 20% uit vrouwen. Dat moeten er geleidelijk meer worden. Dat kunnen wij als bedrijf faciliteren. Er wordt nu nog te vaak gekeken naar mensen die het klassieke carrièrepad volgen. Een vrouw die op zwangerschapsverlof is geweest of in deeltijd werkt komt er dan minder snel tussen.”

Hoe komt een vrouw dan aan de top bij KLM? „Nou, ze zal toch vooral zelf moeten aangeven dat ze die ambitie heeft”, zegt Elbers. „En dan is het aan ons als bedrijf om die mogelijkheden te bieden, om talenten ook op te leiden.”

Naast KLM ondertekenden leaseautobedrijf LeasePlan en verzekeringsmakelaar Aon het convenant. Aon-cbo Hans Groot beloofde alvast dat zijn plaats volgend jaar is overgenomen door een vrouw: hij treedt in het komende jaar af en zijn vervanger wordt sowieso een vrouw.