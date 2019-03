Hoe kom je als vrouw in de top van een bedrijf?

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) tijdens het jaarlijkse topontbijt met topvrouwen en -mannen van Nederlandse organisaties. „Mijn geduld raakt op.” Ⓒ ANP

Het kabinet heeft als streven dat 30% van de raden van bestuur en commissarissen uit vrouwen bestaan. Op dit moment is dat bij slechts 13 van de 200 grootste bedrijven in Nederland het geval. Maar wat kun je als ambitieuze vrouw nu doen om in de top te komen?