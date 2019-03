Vrouwen minder snel ’overmoedig’ met beleggen

Op de Internationale Vrouwendag presenteerde ING-econoom Charlotte de Montpellier een rapport met de resultaten van een onderzoek hoe vrouwen en mannen in België kijken naar beleggingen. Uit eerdere ING-studies bij gezinnen in andere EU-landen kwam al het beeld naar voren dat vrouwen en mannen systematisch op een andere manier omgaan met beleggen en sparen.

Afkeer risicovollere beleggingen

Volgens het ING-onderzoek investeren vrouwen minder dan mannen. Daarnaast geven ze doorgaans ook een kleiner bedrag uit aan beleggen. Bij een onverwachte financiële meevaller zijn vrouwen verder overwegend eerder geneigd om het geld op de spaarrekening te zetten dan te investeren in aandelen. De terughoudendheid wordt mede in de hand gewerkt doordat vrouwen een grotere afkeer hebben van risicovollere beleggingen. Ook vrezen vrouwen over onvoldoende financiële kennis te beschikken.

Vrouwen willen obligaties

Bij de keuze van beleggingen is het verschil tussen mannen en vrouwen ook goed zichtbaar. Vrouwen gaven vanwege het defensievere beleggingsprofiel overwegend de voorkeur aan obligaties, terwijl mannen voornamelijk aandelen omarmden. Vrouwen hebben vooral oog voor de risico’s van de aangeboden beleggingen en zijn vaak pessimistischer op het gebied van rendement.

Wel werd door de Montpellier benadrukt dat het mijden van risico’s door vrouwen niet altijd negatief hoeft te zijn. Bij slecht weer op de aandelenbeurzen zullen vrouwen door de defensievere houding minder hard geraakt worden dan mannen die vaker last hebben van een ‘overdreven zelfvertrouwen’.