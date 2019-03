Zomerkamp voor ’kleine Buffett’

Tijdens dit kamp maken de jonge Chinese beleggingstalenten een reis van ruim een week naar de Verenigde Staten, waarbij zij ook een bezoek brengen aan Buffetts woonplaats Omaha. De kinderen eten er in het favoriete steakrestaurant van het ’orakel van Omaha’ en nemen ook een kijkje bij zijn huis. Aan het einde van de reis krijgen de ’kleine Buffetts’ een aantal beleggingsprojecten voorgelegd en worden zij aangemoedigd om hun eigen beleggingsfonds te beginnen.

Chinese ouders die willen dat hun kind deze zomer meegaat in de voetsporen van Buffett, moeten daarvoor diep in de portemonnee tasten. Deelname aan het zomerkamp kost namelijk $8600, exclusief de kosten van een vliegticket naar de VS. Ouders die meewillen op de reis, moeten nog eens $6600 per persoon ophoesten.

Er is tot nu toe geen enkele aanmelding voor het kamp, meldt Yahoo Finance. De organisatoren mikken op tien tot twintig deelnemers.

De 88-jarige Buffett wordt in China op handen gedragen. De grootaandeelhouder van onder meer frisdrankfabrikant Coca-Cola geldt als een voorstander van meer samenwerking tussen de VS en China.