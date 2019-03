Ex-topman Schiphol krijgt ton voor inspectiebaantje

De vergoeding betreft de werkzaamheden voor zeven maanden werk, naast zijn gewone salaris van €298.000 tot zijn vertrek per 1 juni, zo blijkt uit het jaarverslag van Schiphol dat vrijdag gepubliceerd werd.

Nijhuis moest vertrekken nadat hij de deuren van de luchthaven de afgelopen jaren open zette voor prijsvechters. Hierdoor is Schiphol versneld volgelopen, dat tot grote chaos in 2017 leidde. Ook vorig jaar waren er grote IT-storingen, die Schiphol miljoenen hebben gekost. Daarnaast heeft de vorige president-directeur onvoldoende gedaan voor het draagvlak voor verdere groei van de luchthaven, zo stelde de raad van commissarissen vorig jaar.

Geen afkoopsom

De bijbaan van Nijhuis is volgens Schiphol geen verkapte afkoopsom. In het jaarverslag staat dat er geen afkoopsom is overeengekomen. Normaliter is de inspectie van buitenlandse deelnemingen een taak die de vier-koppige directie van de luchthaven zelf zou kunnen uitvoeren. Schiphol participeert in terminal vier van de luchthaven JFK in New York en die van het Australische Brisbane. De bijbaan van Nijhuis loopt dit jaar nog een paar maanden door.

Zijn opvolger Dick Benschop ontving een salaris van ruim 4 ton voor acht maanden werken, inclusief pensioenpremies en bonussen. Zijn basissalaris is €430.000.