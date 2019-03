Deur open naar afstoten olie-aandelen bij Noors staatsfonds

Het Noorse staatsfonds heeft nu voor bijna $40 miljard aan olie-en gasfondsen in de portefeuille, waaronder een belang van bijna $6 miljard in aandelen RD Shell. Het zwaarwegende AEX-fonds kwam in reactie flink onder druk met een verlies van 1,9%. Ook heeft het Noorse staasfonds belangen in andere oliereuzen, zoals BP en Total.

Vanwege de grote blootstelling aan bedrijven in de olie- en gassector adviseerde de Noorse centrale bank eind 2017 al om uit deze fondsen te stappen. Met deze voorgenomen stap zou het Noorse staatsfonds minder kwetsbaar worden voor de fluctuaties bij de prijzen van olie en gas. Die zouden straks zomaar permanent omlaag kunnen gaan onder druk van klimaatrisico's en de toenemende populariteit van hernieuwbare energie.

De marktwaarde van 's werelds grootste beleggingsfonds bedroeg eind vorig jaar omgerekend bijna 848 miljard euro, waarvan 66 procent in aandelen zat.