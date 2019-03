DowDuPont gaat aandeelhouders belonen

DowDuPont kondigde eerder aan bij Dow 3 miljard dollar aan eigen aandelen in te zullen kopen als de splitsing een feit is. Het dividend over het tweede kwartaal bedraagt bij Dow 525 miljoen dollar. De bedoeling is om op jaarbasis 2,1 miljard dollar als dividend aan aandeelhouders uit te keren.

DowDuPont maakte eerder al bekend zichzelf op te splitsen in een plasticfabrikant, een maker van specialistische chemicaliën en een landbouwtak. Alle drie vallen onder de holding.

Bij landbouwtak Corteva Agriscience wil DowDuPont in het tweede kwartaal 400 miljoen dollar dividend uitkeren. Het nieuwe DuPont zal het tweede kwartaal 900 miljoen dollar aan dividend uitkeren, zo is de bedoeling. Aandeelhouders van het moederbedrijf worden met 325 miljoen dollar aan dividend beloond.