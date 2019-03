Deze Intertoys-winkels gaan sluiten

Onder meer in Amsterdam-Zuidoost en driemaal in Rotterdam sluiten Intertoys-vestigingen hun deuren. Ook in het centrum van Groningen gaat de Intertoys dicht. De filialen gaan niet mee met de doorstart die vanochtend werd aangekondigd. De speelgoedwinkelketen wordt overgenomen door de Portugese investeerder Green Swan.

Van alle Intertoys-vestigingen blijven er uiteindelijk 220 over, is de schatting van de speelgoedketen. Hoeveel vestigingen er precies moeten sluiten, is onder meer afhankelijk van het aantal franchisenemers dat meedoet met de doorstart.

Intertoys vroeg eind februari faillissement aan, omdat het niet kon opboksen tegen de concurrentie van webwinkels en van goedkopere alternatieven als de Action en het Kruidvat.